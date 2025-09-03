Filha de ex-oficial nazista é presa na Argentina por esconder obra roubada na Segunda Guerra Mundial

A Justiça argentina prendeu Patricia Kadgien e seu marido em regime domiciliar após a descoberta de um quadro roubado da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. A investigação começou quando uma foto do anúncio de venda da casa do casal revelou o "Retrato da Condessa Colleoni", pintado pelo italiano Giuseppe Ghislandi e avaliado em mais de R$ 2 milhões.



Jornalistas holandeses identificaram a obra no anúncio online e publicaram a história, levando à abertura do inquérito na Argentina. Apesar das buscas realizadas pela polícia nas propriedades dos acusados não terem encontrado o quadro, as autoridades acreditam que Patricia escondeu a peça.



