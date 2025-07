Filha suspeita de matar a mãe enforcada passa por audiência de custódia e vai responder em liberdade

A Justiça finalizou a audiência de custódia de Thalita Maria Cunha, de 31 anos, suspeita de ter a sua própria mãe, Fernanda Soares Cunha, de 52 anos, por enforcamento. A decisão da juíza foi para que Thalita, que confessou o crime e se entregou à polícia, responda em liberdade. Segundo o advogado de Thalita, a Justiça compreendeu que o crime pode ter acontecido em resposta a uma possível agressão da mãe à filha. O pai da autora do crime e viúvo da vítima disse, em entrevista ao Balanço Geral, que Fernanda tinha comportamentos agressivos em decorrência do consumo excessivo de remédios e álcool.



