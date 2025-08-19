Logo R7.com
Filho de princesa da Noruega pode ser condenado a dez anos de prisão por crimes sexuais

Mário Borg Høiby, de 28 anos, enfrenta 32 acusações, incluindo estupros e violências contra ex-parceiras

Balanço Geral|Do R7

O filho da princesa da Noruega pode ser condenado a dez anos de prisão por crimes sexuais. Mário Borg Høiby, de 28 anos, enfrenta 32 acusações, incluindo estupros e violências contra ex-parceiras. Além disso, há acusações de gravações íntimas sem consentimento. Mário é filho da princesa norueguesa Mette-Marit, fruto de um casamento anterior ao dela com Haakon, príncipe herdeiro do trono. Por isso, ele não tem direito à sucessão do trono.

