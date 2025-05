A previsão do tempo para São Paulo indica queda de temperatura e possibilidade de chuva. Neste sábado (10), a mínima é de 16 graus, com sensação térmica de 25. Durante a semana, as mínimas podem chegar a 13 graus.



