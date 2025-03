Foragido da Justiça passa em três fases de concurso da Polícia Civil antes de ser preso

Um foragido da Justiça conseguiu passar em três das cinco fases do concurso da Polícia Civil antes de ser preso. Cristiano Rodrigo da Silva era procurado por homicídio e roubo há 18 anos. Mesmo na mira da Justiça, teve a ideia de virar policial civil. Ele prestou concurso para a vaga de investigador, uma das mais importantes no órgão. O sistema de inteligência da polícia descobriu que Cristiano era foragido antes dele fazer a quarta etapa do processo. Ele foi preso e, consequentemente, desclassificado do concurso.



