Fortes rajadas de vento causam estragos no litoral de São Paulo

No litoral paulista, ventos fortes causaram diversos estragos em Bertioga (SP). As rajadas alcançaram 75 km/h na cidade, provocando a queda de grandes estruturas. O fenômeno também resultou em queda de árvores e destelhamento em residências e comércios, além de deixar bairros sem luz por mais de 24 horas. A ressaca marítima interrompeu temporariamente a travessia de balsas entre Santos e Guarujá.



