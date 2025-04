Fotógrafa cria estratégia de dar falsas broncas para chamar atenção das crianças no momento da foto

Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, uma mulher pagou um ensaio fotográfico com as filhas e, no meio da sessão de fotos, uma das meninas levou uma “bronca” da fotógrafa. O vídeo viralizou e já passa de 3,5 milhões de visualizações. A fotógrafa Viviane Carvalho foi alvo de muitas críticas na internet, mas o Balanço Geral foi conversar com ela. Na verdade, Viviane criou uma técnica para conseguir chamar a atenção das crianças na hora da foto. Acompanhe!



