Funcionários de loja de carros dizem reconhecer assassinos de empresário morto dentro de Porsche

Os funcionários de uma loja de automóveis afirmaram reconhecer os assassinos de Rodrigo Ponce, empresário de 35 anos morto a tiros dentro de um carro de luxo na Grande São Paulo. Segundo as testemunhas, os mesmos criminosos realizaram um assalto ao estabelecimento cerca de oito minutos antes do assassinato, próximo ao local. Os funcionários alegam que os criminosos usavam as mesmas motos, mesmas roupas e mesmas mochilas. A polícia segue investigando o assassinato de Rodrigo.



