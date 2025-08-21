Funcionários dos Correios encontram cobra exótica em caixa durante triagem de encomendas

Funcionários dos Correios, durante a triagem de encomendas, identificaram pelo raio-x um animal dentro de uma caixa de papelão. A Polícia Ambiental confirmou ser uma cobra exótica de origem asiática. O animal está em observação em clínica veterinária e a polícia investiga a origem e destino da encomenda. A cobra tem entre três a quatro meses e pode crescer significativamente, embora não seja peçonhenta. A investigação também apura maus-tratos, já que a cobra estava em condições inadequadas.



