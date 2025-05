Funkeiro revela que forjou o próprio assalto de joias que estariam avaliadas em R$ 5 milhões

O funkeiro MC IG, que publicou nas redes sociais o vídeo de um suposto assalto que ele próprio havia sofrido, desmentiu a história em seu perfil e explicou que se tratava apenas de uma ação de marketing. Ele tinha até mesmo anunciado uma recompensa de R$ 200 mil para quem lhe enviasse uma foto com o rosto do suposto criminoso.



