Gangue de mulheres rouba lojas na Grande São Paulo com ação coordenada de distração e furto

Uma gangue de mulheres que atua em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, rouba lojas com ação coordenada de distração e furto. Algumas das ações foram flagradas por circuitos internos de câmeras de segurança dos estabelecimentos. As comparsas entram separadas, se passando por clientes. Enquanto uma delas simpaticamente conversa e tira as suas dúvidas com os funcionários da loja, as comparsas colocam produtos na bolsa e levam embora. Há relatos de lojistas que chegaram a ter prejuízo de R$ 50 mil com os furtos da gangue.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!