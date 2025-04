Garçom detido, acusado de roubar duas motos, é solto após Justiça apontar falhas na prisão

Um homem foi solto após a Justiça apontar falhas na prisão dele em São Paulo. Bruno Morais Rodrigues foi preso quando estava em um bar com a família. A polícia alegou que ele era suspeito de roubar duas motos na zona sul de SP. Bruno foi reconhecido pelas vítimas dos assaltos pelas roupas e cor do cabelo. No entanto, ele alega que passou o dia inteiro com sua família. Bruno diz que só saiu para ir no açougue e depois para jantar no bar da sogra. Agora, a Justiça decidiu que ele vai responder pelo crime em liberdade.



