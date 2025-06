GCM prende três suspeitos de roubar canetas emagrecedoras de farmácia em São Caetano do Sul (SP)

A Guarda Civil Municipal prendeu três suspeitos de roubar canetas emagrecedoras de uma farmácia em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Os guardas descobriram que os criminosos assaltaram várias farmácias na região atrás do remédio Ozempic, usado no tratamento de diabetes tipo 2. O medicamento causa perda de apetite e, por isso, muitas pessoas têm usado em tratamentos de emagrecimento. Cada caneta custa em torno de R$ 1.000 e, com isso, o remédio virou alvo de criminosos.



