Gene Hackman deixa filhos de fora de testamento de quase R$ 500 milhões

O ator Gene Hackman deixou uma fortuna estimada em R$ 500 milhões inteiramente para sua esposa, Betsy Arakawa, excluindo seus três filhos. No entanto, Betsy faleceu uma semana antes de Hackman, o que complica a situação da herança. Agora, a Justiça deve analisar se os filhos podem reivindicar os bens, por serem os herdeiros vivos mais diretos do ator.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!