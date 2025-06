Goleiro Bruno, assassino de Eliza Samudio, anuncia que vai ser reforço em time amador

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, anunciou que vai reforçar um time amador de Búzios, no Rio de Janeiro. Ele assinou contrato até dezembro de 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. Em liberdade condicional desde maio de 2021, Bruno trabalhava como entregador de móveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!