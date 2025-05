Golpe do falso entregador deixa prejuízo de R$ 25 mil a vítimas na zona norte de São Paulo

O golpe do falso entregador deixou um prejuízo de R$ 25 mil a três irmãs na região do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. O golpista disse que ia fazer uma entrega de documentos referentes a uma cirurgia de uma das irmãs. No momento da entrega, ele cobrou uma taxa no cartão de crédito, mas o valor da taxa não apareceu porque o visor estava escuro. O criminoso disse que era apenas uma taxa de R$ 7,90. Em seguida, ele disse que ia pegar outra maquininha porque aquela estava com problema, e desapareceu. As vítimas só se deram conta do prejuízo depois. Elas registraram um boletim de ocorrência e acionaram o Banco Central, mas não obtiveram respostas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!