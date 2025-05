Golpista finge ser empresária de Singapura e faz homem perder quase R$ 300 mil com falsos investimentos. A vítima começou a conversar com a suposta empresária pelas redes sociais. A mulher dizia entender de educação financeira e que iria ajudar o analista a triplicar o dinheiro. Para isso, ele deveria fazer uma aplicação em uma plataforma indicada por ela. No começo, a vítima até teve retorno, mas, depois de fazer mais aplicações, ficou com o dinheiro bloqueado. Agora, o analista está desesperado.



