Grafiteiro transforma muros sem vida em verdadeiras obras de arte em Poá (SP)

Bruno Balotti, hoje com 28 anos, é um grafiteiro que transforma os muros de Poá (SP). A paixão pelo grafite começou aos 14 anos, quando um borracheiro lhe ofereceu um compressor em troca de um trabalho. Com o equipamento, Bruno iniciou sua jornada no grafite, e desde então, a arte transformou sua vida e a de sua família. Como forma de retribuir, ele criou o projeto ‘Em Busca de Um Muro’, que tem como objetivo realizar grafites em casas de pessoas que não têm condições de pagar. Dessa forma, ele transforma muros sem vida em verdadeiras obras de arte.