Grávida de 7 meses cai ao tentar proteger o próprio cachorro de ataque de pitbulls

Thayná, uma jovem de 28 anos grávida de sete meses, passou por um momento de tensão enquanto passeava com seu golden retriever em Santos (SP). Durante o passeio, dois cães da raça pitbull avançaram em sua direção. Com rapidez, ela conseguiu contê-los, evitando que atacassem seu cachorro. Mesmo sendo derrubada no chão, Thayná conseguiu proteger tanto o animal quanto o bebê que espera. Duas mulheres e um motorista que presenciaram a cena tentaram ajudá-la. Após o incidente, o tutor dos pitbulls não apareceu pessoalmente, mas enviou um representante ao local. Apesar do susto, Thayná, o bebê e o cão passam bem.



