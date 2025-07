Grupo rouba rodas de carro em bairro da zona leste de São Paulo

Os roubos de rodas de carro vêm ficando cada vez mais frequentes em São Paulo. Na zona leste da cidade, um grupo de criminosos roubou duas rodas de um carro em apenas dois minutos. Logo depois do crime, eles fugiram. John Sales, dono do veículo que teve as rodas furtadas, ficou assustado. Dois meses antes, um outro carro de John foi roubado na mesma rua. Para os criminosos, o roubo de rodas é considerado fácil e de boa rentabilidade. O preço de um jogo das peças no mercado pode variar de R$ 1 mil a R$ 5 mil, a depender do modelo.



