Guarda de trânsito que foi agredida por conta de multa fala com o Balanço Geral

A agente de fiscalização que foi agredida dentro de uma loja de tintas em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, conversou com o Balanço Geral. Manoel Bezerra da Silva foi flagrado agredindo Gabriela Regina Alves após a jovem ter aplicado uma multa por estacionamento irregular. A vítima sofreu uma lesão nas costelas e precisou ser afastada do trabalho, mas revelou que está com medo de voltar. O caso foi registrado como lesão corporal, desacato, ameaça e injúria. Acompanhe na reportagem.



