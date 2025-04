Homem acusado por esposa de abusar da enteada está desaparecido há 25 dias A mãe do homem fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho e, no dia seguinte, a esposa também registrou um B.O. de estupro de vulnerável

Balanço Geral|Do R7 09/04/2025 - 15h12 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share