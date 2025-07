Homem agride ex-namorada após descobrir que ela saiu com outra pessoa na Grande São Paulo

Um homem espancou a ex-namorada após descobrir que ela estava saindo com outra pessoa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Alexsandra Bruna foi atacada por Mattheus Hugo de Lima em plena luz do dia, no portão do condomínio onde mora a mãe dela. A agressão foi violenta: foram 3 puxões, 6 socos e 11 chutes. Mattheus já havia sido condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas e estava em regime semiaberto no momento do crime. Além disso, ele tem uma dívida de quase R$ 2 mil com a vítima. Confira os detalhes na reportagem.



