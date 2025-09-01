Homem aproveita portão aberto para tentar invadir condomínio na zona sul de SP

Um incidente ocorreu em um condomínio na rua Tuim, em Moema, na zona sul de São Paulo. Uma mulher saía do prédio com seus cães quando um homem tentou entrar no local aproveitando o portão aberto. O porteiro percebeu a atitude suspeita e impediu a entrada do indivíduo.

O homem ficou retido no condomínio enquanto seu comparsa se aproximava. Vestindo roupas escuras e aparentando falar ao telefone, o cúmplice deu chutes no portão sem sucesso antes de se afastar calmamente. Em seguida, o primeiro suspeito pulou o portão e também deixou o local.

Até agora, os dois homens não foram identificados ou presos. A polícia segue investigando a ocorrência para localizar os envolvidos nesta tentativa frustrada de invasão ao condomínio.

