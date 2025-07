Homem armado invade prédio comercial e mata quatro pessoas em Nova Iorque

Um homem de 27 anos invadiu um prédio comercial em Nova Iorque armado com um fuzil e matou quatro pessoas. Ele morreu após trocar tiros com o segurança do local e a polícia. Um bilhete encontrado no bolso do atirador mencionava uma doença cerebral que ele sofria e criticava a NFL, a liga de futebol americano. Uma das vítimas era funcionária da organização que tem escritório no prédio atacado. A polícia investiga o caso.



