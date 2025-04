Homem armado tem ataque de fúria e atira em duas pessoas na zona oeste de SP

Na zona oeste de São Paulo, um homem em surto armado disparou contra dois vizinhos após uma discussão. O atirador acabou falecendo no local. As vítimas foram levadas ao hospital; uma se recupera e o estado da outra ainda não é conhecido. O incidente ocorreu no Parque São Domingos e a Polícia Militar preserva o local para a chegada da Polícia Científica e Técnica. O autor dos disparos deixou três filhos.



