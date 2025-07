Homem cai em poço de quase 10 metros durante instalação de elevador em SP

Um prestador de serviço caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros enquanto trabalhava na instalação do elevador em um prédio em construção no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O homem, de 27 anos, foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado a um hospital com fraturas na cervical e sangramento na cabeça. A empresa responsável pela obra informou que está acompanhando o caso, ajudando a família e colaborando com as investigações para entender o que aconteceu.



