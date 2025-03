Homem causa acidente quase fatal contra família em Cidade Dutra, na zona sul de SP

Keila, de 43 anos, andava de carro com sua mãe, sua filha e sua sobrinha em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, quando um outro veículo causou um acidente quase fatal contra elas. Ele era dirigido por Bruno Balieiro, professor de ensino fundamental, que já tinha saído do carro para intimidar Keila, alguns metros antes, após ter batido no retrovisor do carro dela. Mais para frente, ele fechou o carro dela e deu ré, causando uma batida violenta que feriu a mãe de Keila, Eleni Regina, de 65 anos. Ela foi parar na UTI, foi liberada e segue em tratamento médico. Keila registrou boletim de ocorrência e o agressor foi levado à delegacia e foi liberado antes mesmo de a família conseguir chegar ao hospital.



