O airbag de um carro comprado em leilão explodiu, sem o veículo bater, no momento em que o motorista gravava um vídeo. Everton Souza Rodrigues compra carros de leilão por um preço mais baixo, faz reparos e revende. A explosão do airbag causou ferimentos nas costas e braços.



