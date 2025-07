Homem condenado por feminicídio luta pela herança da mulher que ele mesmo matou

O biólogo Luis Felipe Manvailer, condenado a 31 anos e 9 meses de prisão por feminicídio, tenta receber uma parte da herança da mulher que ele mesmo matou. A advogada Tatiane Spitzner morreu depois de ter sido jogada do quarto andar do prédio onde ela vivia com o esposo. A herança da vítima será dividida entre os irmãos dela. O crime aconteceu há sete anos em Guarapuava, no Paraná.



