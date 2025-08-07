Homem condenado por tráfico de drogas é preso após ser reconhecido pelo sistema Smart Sampa

Jader Vasconcelos, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (7) na zona leste de São Paulo após ser identificado pelas câmeras de reconhecimento do sistema Smart Sampa. Ele era condenado por tráfico de drogas e estava foragido desde 2023. O homem estava circulando pelo terminal Cidade Tiradentes quando o sistema emitiu um alerta para a central de monitoramento, que acionou a equipe mais próxima da Guarda Civil Metropolitana. Os agentes foram informados que ele havia embarcado em um ônibus. A equipe parou o veículo na altura da avenida Sarah Kubitschek e atuou de forma rápida para prender o criminoso.



