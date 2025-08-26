Homem confundido com ladrão e baleado na cabeça por PM pede reabertura do caso após arquivamento

Depois de cinco anos, a Justiça arquivou o caso do promotor de vendas que foi baleado na cabeça por um policial militar. Marcelo, de 38 anos, foi confundido por um criminoso enquanto ia ao ponto de ônibus para trabalhar no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele sobreviveu até o tiro e vive até hoje com a bala alojada na cabeça. Agora, ele recebeu uma carta do Ministério Público avisando que o caso foi arquivado, com um mês de atraso. Ou seja, ele não pode mais recorrer à decisão. Marcelo e a família lutam por justiça.



