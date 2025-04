Homem deixa caixa de som carregando e causa incêndio na casa dele em São Paulo

Um homem deixou a uma caixa de som carregando em casa e acabou causando um incêndio no imóvel, na zona leste de São Paulo. Reginaldo Oliveira, de 64 anos, é pedreiro e estava em um casamento quando tudo aconteceu. O incêndio começou cerca de quatro horas depois de ele ter saído de casa. No boletim de ocorrência registrado, ele aparece como vítima e também como provável causador do incêndio e, por isso, pode acabar tendo que cumprir uma pena de dois anos, além de ter perdido a casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!