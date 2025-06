Homem desarma assaltante e atira; criminoso não resiste aos ferimentos

Em São Bernardo do Campo (SP), quatro amigas foram surpreendidas por dois criminosos em uma moto. Durante o assalto, uma jovem tentou proteger seu celular arremessando-o para dentro de uma casa. Já no bairro do Cursino, na rua Saioá, um segundo incidente envolvendo motos terminou com um tiroteio. O criminoso, que estava ligado ao primeiro assalto, foi baleado pela vítima e morreu após ser socorrido.



