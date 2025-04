Homem destrói carro da ex-namorada após término no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo

Rodrigo Farias destruiu o carro de Érika Roberta, sua ex-namorada, após o término do relacionamento, no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O criminoso bateu na lataria e no vidro do carro de Érika, que é professora, com uma marreta, despejou uma lata de tinta no veículo e ainda desferiu chutes, conforme mostram as imagens da câmera de segurança, que capturaram a ação. A vítima registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra Rodrigo, mas ainda teme pela sua integridade física.



