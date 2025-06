Homem diz que viu colhedor de morangos que desapareceu na Rodoviária do Tietê

Um homem afirmou ter visto um jovem que desapareceu na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Segundo ele, Francisco Gabriel está em situação de rua, em São Lourenço (MG). São Lourenço fica a cerca de 300 km de São Paulo e a mais de 1.000 km de São Joaquim (SC), que era o destino final do rapaz. A família teme que possa se tratar de um golpe.



