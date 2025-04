Homem é arrastado por carro após ter celular roubado em Pinheiros, na zona oeste de SP

Um homem foi arrastado por um carro até cair. O flagrante é na rua Simão Álvares, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ele foi vítima de uma quadrilha que age em uma das regiões mais boêmias de São Paulo. Após ter o celular arrancado das mãos, o homem corre atrás do carro e se joga na janela para tentar recuperar o aparelho. A vítima foi arrastada e, ao cair, bateu a cabeça com força no chão, perdendo a visão de um dos olhos. A ação não foi a única da quadrilha naquela noite, na mesma região. Confira.



