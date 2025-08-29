Homem é atacado por urso ao sair de casa para trabalhar nos EUA

Alexander Rojas foi atacado por um urso enquanto saía de sua casa para trabalhar durante a madrugada nos Estados Unidos. O incidente ocorreu quando ele trancava a porta e se deparou com o animal inesperadamente. As câmeras de segurança registraram o momento em que ambos se assustam.

Após o primeiro susto, outro urso apareceu e avançou sobre Alexander. Ele sofreu mordidas no braço e arranhões nas costelas. Apesar das imagens não capturarem o ataque completo, os danos foram significativos e ele ficou com diversos arranhões espalhados pelo corpo.

Para se defender, Alexander chutou as patas do urso e acertou seu focinho antes de conseguir escapar correndo. Em seguida, ligou para sua namorada pedindo ajuda; ela rapidamente levou toalhas até ele e depois o acompanhou ao hospital.

No hospital, Alexander recebeu vacinas contra tétano e raiva devido aos ferimentos causados pelo ataque do animal selvagem. Além disso, será necessário consultar um cirurgião especializado em mãos porque dois dos seus dedos não estão funcionando corretamente após o ocorrido.

