Homem é atacado por urso ao sair de casa para trabalhar nos EUA
Alexander Rojas chutou as patas do animal e acertou seu focinho antes de conseguir escapar correndo
Alexander Rojas foi atacado por um urso enquanto saía de sua casa para trabalhar durante a madrugada nos Estados Unidos. O incidente ocorreu quando ele trancava a porta e se deparou com o animal inesperadamente. As câmeras de segurança registraram o momento em que ambos se assustam.
Após o primeiro susto, outro urso apareceu e avançou sobre Alexander. Ele sofreu mordidas no braço e arranhões nas costelas. Apesar das imagens não capturarem o ataque completo, os danos foram significativos e ele ficou com diversos arranhões espalhados pelo corpo.
Para se defender, Alexander chutou as patas do urso e acertou seu focinho antes de conseguir escapar correndo. Em seguida, ligou para sua namorada pedindo ajuda; ela rapidamente levou toalhas até ele e depois o acompanhou ao hospital.
No hospital, Alexander recebeu vacinas contra tétano e raiva devido aos ferimentos causados pelo ataque do animal selvagem. Além disso, será necessário consultar um cirurgião especializado em mãos porque dois dos seus dedos não estão funcionando corretamente após o ocorrido.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas