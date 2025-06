Homem é baleado após tentar roubar arma de vigilante em agência bancária

Um homem de 29 anos foi baleado após tentar arrancar a arma de um vigilante em uma agência bancária no centro de Sumaré, no interior de São Paulo. Segundo testemunhas, ele estava alterado antes do confronto, que resultou em disparos após uma luta corporal. Inicialmente, a presença dos policiais foi confundida com uma tentativa de roubo a banco. O caso foi registrado como tentativa de roubo da arma e lesão corporal. O rapaz, que não possui antecedentes criminais, foi autuado em flagrante.



