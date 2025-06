Homem é baleado durante tentativa de assalto no bairro do Ipiranga, em São Paulo

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Dois motociclistas abordaram um casal que caminhava pela calçada e, após luta corporal, um dos criminosos atirou. Os assaltantes fugiram em alta velocidade e seguem foragidos. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Moradores relatam aumento na criminalidade na região, que antes era considerada tranquila.



