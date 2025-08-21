Homem é preso após abandonar a própria cachorra em aeroporto de Florianópolis (SC)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem acusado de abandonar uma cadela no estacionamento de um aeroporto de Florianópolis (SC), após ser impedido de embarcar com o animal. A identificação do suspeito foi feita pela Polícia Civil de Santa Catarina, com o apoio da Anac e da companhia aérea. Quando o avião chegou à capital federal, a Polícia Federal efetuou a prisão. Durante o depoimento, o homem confessou o abandono, alegando não ter com quem deixar a cadela. O crime é punido com até 5 anos de prisão, além de multa.



