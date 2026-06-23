Homem é preso após atear fogo na casa da ex-mulher em Votorantim (SP)

Um homem foi rendido pela população depois de ser flagrado ateando fogo na casa da ex-mulher em Votorantim, no interior de São Paulo. Gisele se separou de Daniel depois de sofrer agressões e ameaças de morte. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, a Justiça concedeu, mas dois dias depois da decisão, Daniel resolveu se vingar. Enquanto Gisele estava na casa de amigos, ele provocou um incêndio que destruiu a casa onde a ex-mulher vivia com os dois filhos do casal. O Balanço Geral conversou com Gisele. Acompanhe a reportagem!



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