Homem é resgatado por helicóptero da PM após escorregar em pedra durante pescaria no litoral de SP

Um homem de 37 anos se deslocou de Taboão da Serra (SP) para passar o dia pescando em uma praia no Guarujá, no litoral paulista. Durante a atividade, ele escorregou em uma área rochosa e caiu entre as pedras, sofrendo diversos ferimentos nas mãos, antebraços, pernas e pés. Ele também entrou em estado de hipotermia. Salva-vidas chegaram rapidamente ao local com uma moto aquática, resgataram o turista e prestaram os primeiros socorros. Devido à gravidade do acidente, um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para removê-lo até um hospital da região. Apesar dos ferimentos, o turista não precisou ser internado após o atendimento médico.



