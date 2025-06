Homem empina moto, perde o controle e vai para cima de calçada onde criança brincava

Um motociclista perdeu o controle da moto enquanto a empinava e quase atingiu várias pessoas que estavam em uma calçada. Câmeras de segurança registraram o incidente, que deixou uma mulher com um ferimento leve e uma criança emocionalmente abalada. A Guarda Civil Municipal foi acionada e esteve no local. O motociclista, que não apresentava sinais de embriaguez, foi socorrido e levado a uma unidade de saúde antes de ser encaminhado à delegacia. Posteriormente, ele gravou um vídeo pedindo desculpas às vítimas e aconselhando outras pessoas a não repetirem a imprudência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!