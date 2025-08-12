Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo

Mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local

Balanço Geral|Do R7

Um homem que não aceitou o fim do relacionamento está fazendo uma mulher refém dentro de casa em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A rua está fechada e mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local. Policiais do GATE tentam realizar uma negociação antes de invadir a residência.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral
  • Polícia
  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.