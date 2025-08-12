Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo

Um homem que não aceitou o fim do relacionamento está fazendo uma mulher refém dentro de casa em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A rua está fechada e mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local. Policiais do GATE tentam realizar uma negociação antes de invadir a residência.



