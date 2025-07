Homem flagrado por ‘câmera do beijo’ com amante em show do Coldplay é casado e tem dois filhos

Um casal foi flagrado se abraçando e trocando afetos pela ‘câmera do beijo’ no show do Coldplay, nos Estados Unidos. No entanto, o homem é casado e tem dois filhos. Já a mulher, é divorciada há três anos. O vídeo, que mostra os dois se afastando e tentando disfarçar logo após o flagra, repercutiu na internet. O homem é CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em cerca de R$ 6 bilhões. Logo após o vídeo viralizar na internet, a esposa do empresário tirou o sobrenome dele de um dos seus perfis em redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!