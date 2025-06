Homem furta comércio, leva dinheiro falso e volta para se vingar da vítima

Claudenir Ferreira, conhecido como Nenê, foi preso em São Paulo após permanecer foragido por atear fogo em um comerciante, que não resistiu aos ferimentos. O crime teve início quando Claudenir furtou dinheiro de um comércio no centro da cidade. Entre as cédulas, havia uma nota falsa, que ele usou para tentar comprar drogas. Ao ser agredido por traficantes ao tentar repassar o dinheiro falsificado, ele planejou uma emboscada como forma de vingança. No dia seguinte, voltou ao estabelecimento, atacou o comerciante com um líquido inflamável e ateou fogo. A vítima não resistiu. Nenê foi localizado por meio do sistema de reconhecimento facial das câmeras do programa Smart Sampa e acabou preso.



