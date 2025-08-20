Homem invade casa e furta televisão, perfumes e até a cachorrinha de família na zona leste de SP

Um homem arrombou a porta e invadiu uma casa no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Ele furtou a televisão da residência, bicicleta, perfumes e até mesmo uma cachorrinha chamada Lua, de apenas 5 meses. Maria Wanderléia da Silva, a dona da casa roubada, disse à equipe do Balanço Geral que o homem sabia que a residência estaria vazia naquele horário. A cachorrinha era o suporte emocional do filho de 5 anos de Maria, que tem transtorno do espectro autista. A família registrou um boletim de ocorrência e a polícia tenta identificar o suspeito.



