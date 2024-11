Homem joga dinheiro rasgado pela janela e cena causa espanto no Rio de Janeiro

Um homem precisou ser contido pela polícia depois de rasgar e jogar dinheiro pela janela em Niterói, no Rio de Janeiro. A cena chamou atenção de quem passava pela rua e testemunhas filmaram notas de R$50, R$100 e até de R$ 200 picotadas no chão. Segundo a polícia, o homem estaria em surto psicótico. Ele foi contido e encaminhado para o hospital. No Brasil, rasgar ou danificar dinheiro é crime de dano qualificado.