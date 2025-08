Homem joga suporte de soro no chão e causa confusão em UPA na Grande São Paulo

Um homem chegou alterado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Grande São Paulo. Após receber medicação para dores de cabeça e formigamento nas mãos, ele jogou um suporte de soro no chão. Mesmo após o atendimento, o paciente continuou agressivo com as equipes de saúde. Testemunhas afirmaram que ele se sentiu desacreditado em relação aos seus sintomas e acabou caindo no corredor, sendo amparado por outro paciente. A Guarda Municipal foi acionada para conter a situação.



